Kalusugan, pabahay, pagkain prayoridad ni PBBM – Zaldy Co

Iginiit ni House Committee on Appropriations chairperson at Ako Bicol Party-List Rep. Elizaldy Co ang kahalagahan na agad na maaprubahan ang panukalang national budget para sa 2024.

Ayon kay Co ang budget ay binuo upang masuportahan ang post-pandemic recovery ng bansa at mapangalagaan ang ekonomiya ng bansa.

“Post-pandemic recovery continues to be budget’s main focus, while aiming towards the promised future of an inclusive and sustainable economy,” sabi ni Co sa kanyang sponsorship speech sa panukalang budget sa plenaryo ng Kamara nitong Martes.

“Indeed, COVID-19 tested our resilience, strained our healthcare system, and affected our economy…. And we continue to face the pressing issues like climate change, income inequality and healthcare disparities,” dagdag pa ng mambabatas.

Sa panukalang P5.768 trilyong budget, sinabi ni Co na P1.748 trilyon ang nakalaan para sa pagbabayad ng utang at iba pang bayaran na awtomatikong babayaran ng gobyerno.

Ang nalalabing P4.020 trilyon ay mas mataas umano ng 9.5% kumpara sa budget ngayong taon samantalang ang P281.9 bilyon na nasa unprogrammed fund o mga proyekto na wala pang katiyakan na mapopondohan ay mas mababa naman ng 65% kumpara nga¬yong 2023.

Sinabi ni Co na ang panukalang budget ay nakatutok din sa pagnanais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maparami ang mga specialty hospital, pabahay para sa mga mahihirap, at suporta sa mga magsasaka upang mas dumami ang produksiyon ng pagkain sa bansa.

Target ng Kamara de Representantes na maaprubahan ang panukalang budget sa ikatlo at huling pagbasa sa susunod na linggo. (Billy Begas)