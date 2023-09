Kahit ‘Lotlot’ sa football game: Juday super proud sa anak

Bigo si Judy Ann Santos na malasap ang tagumpay ng kanyang anak na si Lucho at ang team nito sa football tournament abroad.

Hindi nagawang masungkit ni Lucho at ng buong Philippine team ang medalya sa larong football sa Youth Tournament sa Malaysia.

Idinaan ni Judy Ann sa kanyang Instagram post ang naramdaman sa kabiguan ng grupo, pero humanga ito sa husay ng anak at ng kanyang team.

Sa post, ibinahagi pa ni Juday ang short vid ng pakikipagbakbakan ni Lucho at ng mga kasamahan sa football. Si Lucho ang team captain.

“My boy, my captain… I am so proud of you… though we weren’t able to bring home the trophy for your age group… you did so well… you ang your team fought so hard in all 4 games playing against other u14 teams… In losing, you learn… you gain experience and come back stronger. Life is not just about winnings… its also about the learnings, experiences, new friends made and lots of memories. I am proud of you and your team no matter what the outcome is. I love you.”

Umayon naman ang followers ni Juday sa kanyang message of wisdom at isa na nga rito si Ciara Sotto na sumasabak din ang anak na si Crixus sports.

Samantala, bago pa man punahin at barubalin si Juday sa pagbalandra nito ng ibang members ng team sa kanyang post, naglinaw na agad ang aktres.

Sabi niya, “P.S. may parents consent po itong pinost kong photo with team.” (Rey Pumaloy)