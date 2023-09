FL Liza: F1 oportunidad sa networking

Ipinagtanggol ni First Lady Louise “Liza” Araneta-Marcos ang panonood nilang pamilya sa Formula One racing sa Singapore sa pagsasabing oportunidad ito sa networking ng mga kilalang personalidad sa mundo.

Binanggit ito ni Liza kalakip ang larawang pinost sa Instagram kung saan kasama niya ang mga bigating negos­yante, politiko, kabilang na ang Singaporean prime minister.

“Formula 1 is a global sport that provides opportunities for networking with a diverse range of people — including political figures, celebrities, and business leaders,” paliwanag pa niya.

Binanggit naman ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na naging produktibo ang naging pakikipag-usap niya kay Singapo­rean Prime Minister Lee Hsien Loong at Deputy Prime Minister Lawrence Wong habang nasa Formula One Grand Prix sila.

“The discussions with Prime Minister Lee Hsien Loong and Deputy PM Lawrence Wong have been promising. Our countries can expect enhanced collaboration on multiple fronts to address common global challenges,” saad ni Marcos.

“Later in the evening, we watched Ferrari clinch the podium at the F1 Grand Prix!” dagdag ng Pangulo.