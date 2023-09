Extra rice please?

Napapailing ang marami nating ayunatics na tropapips nang mabalita na bukod sa FIBA World Cup kung saan tinalo natin ang China, abaý malapit na rin pala natin ilampaso sa pag-import ng bigas ang bansang pinagmulan ng COVID-19 at nang-aagaw sa West Philippines Sea.

Pero bago magwala ang mga wrinkles, pampangiti muna ang pag-usapan natin para mabatak ang mukha. Isang maliit na imbensiyon ng Pinoy ang hindi dapat maliitin dahil napansin ng ibang bansa at binigyan ng pagkilala–ang microscope na kasinglaki o kasingliit lang ng keychain.

Ang microscope na puwedeng gawing keychain, naimbento ng 28-anyos na si Jeremy de Leon. Maliit man sa paningin ang kaniyang imbensyon, pero kapag itinapat ang maliit na bagay sa microscope gaya ng langgam o maging alikabok, aba’y lumalaki.

Para sa mga estudyante o maging sa mga paaralan, lalo na sa mga lalawigan na kailangan ang microscope na mahal, malaking tulong ang imbensyon ni Jeremy. Kung tama ang bulong sa atin ng mga kurimaw, hindi pa umaabot sa P60 ang presyo nito.

Maganda siguro kung may ahensya na maraming “confidential” funds o mambabatas na may secret “pork barrel” funds ang magpapagawa o bibili ng imbensyon ni Jeremy para ipamigay nang libre sa mga mag-aaral at eskuwelahan.

Tamang tama ngayon na pormahan na ng pulitikong tatakbo sa 2025 midterm elections dahil puwede nilang gawing giveaway ang naturang “make-roscope.” Kaya lang, baka naman ipadrawing ng pulitiko ang mukha niya sa kabilang side ng “make-roscope” na kapag sumilip ang tao eh dambuhalang mukha niya ang makikita at may nakasulat pa na “#batamoko2025.”

Samantala, may guilty feelings ang ilan nating tropapips na mahilig sa unli-rice nang maibalita na ilang kembot na lang eh matatalo na ng Pilipinas ang China sa dami ng iniimport na bigas.

Batay daw ‘yan sa ulat ng “Grain: World Markets and Trade” ng United States Department of Agriculture (USDA). Ayon sa datos, aabot ang import volume ng Pilipinas sa bigas ng 3.8 million metric tons sa Trade Year 2023/2024. Ang pinakamataas sa kasaysayan ng bansa.

Ang China, tinatayang nasa 3.5 million metric tons naman.

Malamang may mga mahilig kumain ng kamote ang magtatanong, ‘Eh ano naman kung mas marami ang import natin ng bigas kaysa China? Aba’y oo nga naman, malaking ang maging katwiran ng mga mahilig mag-import, mas maraming import, mas malaki ang kita ng gobyerno sa taripa, at mas mabibigyan ng ayuda ang mga magsasaka.

Kaya lang, dapat isipin na mahigit isang bilyon ang populasyon ng China, samantalang mahigit 100 milyon pa lang ang Pilipinas. Abaý napakahilig ba talaga ng mga Pinoy sa kanin at hindi na kayang tustusan ng mga lokal na magsasaka ang pangangailangan natin sa rice pa more?

Ang palusot, este paliwanag ng ilang opisyal, posible raw lumakas ang produkyon o ani ng mga magsasaka sa China kaya raw siguro nabawasan ang pangangailangan nito sa imported rice. Kung totoo ‘yon, abaý sanaol pati sa mga magsasakang Pinoy.

Kaya lang may ilang tropapips tayo na hindi maiwasan na magtamang hinala na sadyang may milagrong nangyayari sa suplay at produkyon ng palay ng mga lokal na magsasaka para everybody happy sa pag-import na tubong lugaw daw ang kita kapag may “shortage” kuno. Ganoon nga kaya? Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”