Eumir Felix Marcial pipiliting sungkitin ginto sa Asian Games

HINDI pa man ganap na nasusubukang lumaban sa pandaigdigang kumpetisyon sa panibagong timbang na men’s under-80kgs si 2020 Tokyo Olympic bronze medalist Eumir Felix Marcial, umaasa na agad itong makasungkit ng ginto ang nais upang makabalik sa Summer Olympic Games sa Paris, France sa susunod na taon.

Target nh 27-anyos na tubong Lunzuran, Zamboanga City ang gold medal sa darating na 19th Asian Games sa Hangzhou, China simula sa Setyembre 27 hanggang Oktubre 5 na magsisilbi ring Olympic Qualifying Tournament para sa darating na 2024 Paris Olympics sakaling makuha ang isa sa finals berth.

Napagdesisyunang tanggalin sa listahan ang dating weight division ni Marcial na men’s under-75kgs class na pinalitan ng mas mababang 71kgs category at mas mabigat na light-heavyweight mark, kung saan mas napiling isabak ang sarili sa mas mabigat na kategorya dahil mas nababagay umano ang estilo at tangkad nito sa nasabing dibisyon.

“Sa 71kgs kung baba ako sobrang liit na, hindi ko na alam iyung magiging performance ko, so kaya ako umakyat ng light-heavy,” wika ni Marcial sa ginanap na sendoff party sa Philippine International Convention Center nitong Lunes.

“Hopefully sa tulong ni God, makuha natin iyung gold.”

Aminado si Marcial na bahagyang naninibago sa bagong kategorya dahil mas mabigat at malalaki ang makakatapat rito. Subalit ipinagkabit-balikat nito ang mga pag-aalangan dahil sa nakuhang kaalaman at karanasan sa training camp sa Australia kasama ang national boxing team kasunod ng ilang linggong pagsasanay.

“Medyo nanibago lang sa weight class pero sa tulong ng coaches at training camp namin napapamilyar ko na iyung weight division,” pahayag ng three-time Southeast Asian Games gold medalist.

Minsang nagkaroon ng bahagyang kalituhan sa pagitan ng Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) at professional boxing stable ni Marcial na MP Promotions kung magpapatuloy pa itong sumabak sa mas mabigat na timbang matapos ang tansong medalya sa under-75kgs noong 2020+1 Tokyo Games.

Napabalita kasi ang hindi pagkakaunawaan ng kampo nina Marcial at MP President Sean Gibbons hinggil sa pangalawang tangka sa Summer Olympic Games, dahil naniniwala ang American promoter at matchmaker na wala nang dapat pang patunayan si Marcial sa larangan ng amateur boxing.

Subalit nabigyan ng basbas si Marcial ni owner at nag-iisang eight-division world champion Manny “Pacman” Pacquiao na ipagpatuloy ang kanyang pangarap na makapagbigay ng karangalan para sa bayan. (Gerard Arce)