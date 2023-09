Emi Cup Pro-Am golf hahambalos

BAKBAKAN ang 285 kalahok kabilang ang mahigit 100 pro players mula sa Professional Golfers Association of the Philippines (PGAP) sa 1st Pasay Mayor ‘Emi’ Cup Pro-Am golf championship na papalo simula sa Huwebes (Setyembre 20-21) sa Villamor golf course sa Pasay City.

Ibinida ng bagong halal na PGAP president na si Johnnel Bulawit na kabuuang P1 milyon ang papremyo na inilaan para sa apat na kategorya – touring pro, teaching pro, seniors at super seniors – para sa kauna-unahang torneo ng asosasyon matapos ang mahabang taong pananahimik.

Kabilang sa mga prominenteng kalahok ay sina daiing Asian Games campaigner Jonnel Ababa at Tony Lascuna gayundin ang senior players na matagal na ring nakaligtaan sa komunidad.

“Nagpapasalamat kami sa mga sponsors, sa tiwala ni Pasay City Mayor Emi Calixto-Rubiano, gayundin sa Eduardo Duay Calixto Foundation, Inc. sa pangunguna ni Pasay City First Gentleman Edgardo ‘Ka Egay’ Rubiano at nabigyan ng pagkakataon ang ating mga pro golfer na mahabang taon ding naapektuhan ng pandemya,” sambit ni Bulawit sa ginanap na media conference nitong Martes sa Shakey’s Malate.

Ang dalawang araw na torneo ay isang fund-raising event kung saan benepisaryo ang mga estudyante, mga seniors at residente ng Pasay City, gayundin ang iba pang nasa ilalim ng programa ng Calixto Foundation.

“Kami po sa lungsod ng Pasay at sa Calixto Foundation ay natutuwa na nakasama namin ang PGAP para maisulong ang programa na makatutulong hindi lamang sa ating mga pro at senior golfers, higit sa mga kapos-palad nating kababayan na sinusuportahan ng Calixto Foundation,” sambit ni ‘Ka Egay’ Rubiano na dumalo rin sa naturang press launch kasama ang anak at EDCFI Board member Luigi Rubiano, PGAP Executive Secretary Elisa Villalba, tournament director Luis Paraiso at coordinator Darren Evangelista.

“Buo puso po ang pasasalamat naming sa mga tumulong na sponsors. Iyung iba pa na gusto humabol, bukas pa po ang pintuan, kahit last-minute iyan pwedeng pwede pa,” pabirong pahayag ni Luigi Rubiano.

Magsisimula ang shotgun tee off ganap na alas-6 ng umaga, habang ang second batch para sa first round ng torneo ay isasagawa ganap na alas- 12 ng tanghali.

“Inaanyayahan po natin ang lahat na makiisa at sumali sa ating torneo, iyung mga amateur player may pagkakataon pa po kayong sumali dito sa ating torneo na may puso, dahil hindi lamang ang golfing community ang natulungan natin pati na rin ang ating mga kapus-palad na kababayan,” pahayag ni Villalba.

(Ferdz Delos Santos)