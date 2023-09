Ekis na sa Gilas Pilipinas! Terrence Romeo, Calvin Abueva, Mo Tautuaa, Jason Perkins dehins lalaro sa Asian Games

OUT sina Terrence Romeo, Calvin Abueva, Mo Tautuaa at Jason Perkins sa listahan ng final 12 ng Gilas Pilipinas na isasabak sa Hangzhou Asian Games.

Wala ang apat sa listahan ng 60 pangalan na isinumite sa local organizing committee.

Ora-orada, gumawa ng band aid solution ang Samahang Basketbol ng Pilipinas, PBA at si coach Tim Cone.

May injury issues pa din si RR Pogoy kaya hindi na isasama.

Tinawag ni team manager Alfrancis Chua si Marcio Lassiter para ipalit sa pwesto ni Pogoy.

Hinugot din sina Chris Ross kapalit ni 6-foot-9 Tautuaa, si Kevin Alas kapalit ni Jason Perkins, si Arvin Tolentino para kay Romeo, at si CJ Perez para kay Abueva.

“Bigla tayong lumiit,” ani Chua sa biglaang presscon na ipinatawag sa PBA office kahapon.

Lumalabas na bukod sa listahan ng 60, may bagong list din na binubuo ng 37 pangalan na isinumite rin sa Hangzhou.

“Five days ago we were told that there was another list that was submitted,” paliwanag ni Cone. “37 players, but Terrence and Mo are not on that list.”

Si Marcio, unang tumugon at dumiretso na sa closed door practice ng Gilas sa Inspire Sports Academy sa Laguna. Tumango din ang apat, walang tanong-tanong at agad nagreport.

Sa listahan ng 37, anim lang ang available kasama sina Lassiter, Perez, Ross, Tolentino at Alas kaya sila na ang hinugot ni Cone. Ang 31 na iba, kung hindi nasa collegiate leagues pa ay nasa Japan at Korea – nasama pa si Christian Standhardinger na nag-retire na sa national team.

Ang problemang malaki ay kung aaprubahan na ang bagong listahan ng 12 players, kasama si Stanley Pringle.

Ang pitong naiwan mula sa original 12 – June Mar Fajardo, Japeth Aguilar, Scottie Thompson, Chris Newsome, Calvin Oftana, Justin Brownlee at Ange Kouame – desidido raw dalhin ang bandila ng Pilipinas kahit sila lang.

“Lalaban daw sila kahit pito lang,” giit ni PBA Chairman Ricky Vargas, kasama sina vice chair Bobby Rosales, commissioner Willie Marcial at SBP President Al Panlilio sa presscon.

“We have a Plan A with Tautuaa, Abueva, Romeo and Perkins. Plan B has just started today, and that is the five other players mentioned.”

(Vladi Eduarte)