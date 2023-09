DOF: P280B lugi ng gobyerno sa excise tax suspension

Nagbabala si Finance Secretary Benjamin Diokno nitong Martes na magkakaroon ng malaking pinsala ang ekonomiya ng Pilipinas kapag sinuspinde ang pagkolekta ng excise tax sa produktong petrolyo.

Reaksiyon ito ni Diokno sa kahilingan ni House Speaker Martin Romualdez na isuspinde ang fuel excise tax upang maibsan ang paghihirap ng mga Pilipino sa mataas na presyo ng langis sa bansa.

“Unang-una ‘pag tinuloy mo ‘yan, ang mawawala sa gobyerno — sabihin ko na ang numero — P72.6 billion for the 4th quarter lang ‘yan, last quarter ng 2023,” wika ng kalihim sa interview ng TeleRadyo Serbisyo.

“Kung kabuuan naman — sa whole year of 2024 — aabutin ng P280.5 billion ang mawawala sa gobyerno.”

Aniya, mawawalan ng pondo ang gobyerno sa ilang mga programa sa mga mahihirap na pamilya, kabilang na ang mga social safety nets. Bukod dito, magkakaroon din ng negatibong epekto ito sa utang ng Pilipinas, credit rating, at mga kaakibat na programa.

“Napakalaki ng negative consequences niyan sa ekonomiya kasi naka-programa na ‘yan sa gobyerno,” paliwanag pa niya.

“Pagka binawasan mo iyan tinanggal mo iyan ‘pag nag-normalize ‘yung [presyo] hindi naman madaling magbalik eh ‘yun ang mala¬king kawalan sa gobyerno,” diin pa ni Diokno.

Nang tanungin kung hindi siya natatakot kontrahin ang panukala ni Speaker Romualdez, sinabi ni Diokno na: “As a member of the Cabinet, it is my responsibility to give the best advice to the president. ‘Di naman puwedeng ‘yes man’ ka lang.”