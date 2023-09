Dedma na kay Coco: Boyet mas bet na ng mga fan para kay Lovi

Aliw ang chika ni Lovi Poe sa mga ganap sa buhay niya bilang si Mokang.

Di ba nga, biglang nagbago ang buhay niya, dahil heto at mayaman, o super yaman na siya, bilang asawa ni Christopher de Leon.

Mula sa pagiging Mokang ay Monique na nga siya, at misis na siya ni Ramon. Kaya ang tanong niya sa mga manonood…

“Kung ikaw si Monique, mahihindian mo ba ang mundong inaalay ni Ramon sa’yo?” na siyempre pa ang seryeng ‘Batang Quiapo’ ang tinutukoy niya.

At kaloka lang, na halos lahat ng komento, sang-ayon kay Lovi, ha!

Na mas uunahin ang salapi, para maibigay ang magandang buhay sa pamilya.

“Nakakapagod maging mahirap!”

“Ang hirap maging mahirap. Mag-iisip ka ng lulutuin mo araw-araw. Si Ramon may chef.”

“Iga-grab ko agad ‘yan. Pero, hihingi ako ng pang-negosyo kay Ramon para may libangan ako at ang pamilya ko.”

“Wala ka nang hahanapin pa kay Ramon. Bukod sa magandang bahay at buhay, guwapo pa at matikas. Yes na yes ako.”

“Go na go ako kay Ramon! Maganda ang buhay niya.”

“Sa hirap ng buhay ngayon, si Ramon talaga ang kailangan ko. Hi Papi Christopher.”

“Christopher is so hot. Grabe.”

“Para sa pamilya, isasakripisyo ko ang sarili ko.”

“Kung kasing-guwapo at kasing-yaman niya, yes na yes ako.”

Well, may mga nagpapaalala rin kay Lovi, na depende kung saan galing ang pera, dahil kung sa masama, o sa droga, ayaw raw nila.

Anyway, bongga lang na biglang nag-iba ang ihip ng hangin, ha! Parang nakalimutan agad nila ang tandem nina Lovi at Coco Martin.

Biglang-bigla, mas bet na ng mga faney si Boyet para kay Lovi. At napansin talaga nila ang kakisigan ni Boyet, sa edad nito ngayon, ha! (Dondon Sermino)