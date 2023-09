Cristine Reyes ibinida mga medal ng anak sa gymnastics

VERY proud ang aktres na si Cristine Reyes dahil naghakot ng medalya sa isang gymnastics competition ang kanyang unica hija na si Amarah.

Sa kanyang Instagram page, ipinasilip ng bida ng “Martyr or Murderer” ang performance ni Amarah sa bars, floor exercise, balance beam at vault.

At dahil sa proud mommy siya sa husay at galing ng kanyang only child, shinare din ni Cristine ang video na sinasabitan ng medalya ang batang gymnast dahil nag-No. 1 ito sa competition.

Sabi pa ng kapatid ni Ara Mina, tatlong oras lang ang tulog niya pero wala siyang keber.

Hindi raw niya palalampasin ang moment ng kanyang anak kaya kahit super puyat siya eh present siya dapat sa event ng kanyang daughter.

“Kahit tatlong oras lang tulog ko, I need to be here. Proud of you! Congratulations, Amarah! Mommy loves you!” sabi ng “StarStruck” alum sa caption. (Issa Santiago)