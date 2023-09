Chris Nievarez, national rowers kasado na sa 19th Asian Games

NASUBUKAN na ng Philippine rowing team ang karagatan ng Hangzhou sa nakalipas na dalawang araw habang naghahanda sila para sa pagsisimula ng mga kumpetisyon sa Miyerkoles sa 19th Asian Games sa China.

Sinabi ni coach Edgardo Maerina na naging maayos ang kanilang boat rigging noong Sabado at nagsimulang magsanay ang mga Filipino rower kinabukasan sa Fuyang Water Sports Center.

Ang anim-katao na koponan ay magpapatuloy sa pagsubok sa kanilang mga bangka at tubig hanggang Martes.

Nakatakda na ang heats sa Miyerkoles kung saan sina Olympian Chris Nievarez at SEA Games medalist Joanie Delgaco ang pumasok sa men at women single sculls.

Sasabak sina Edgar Ilas at Zuriel Sumintac sa lightweight men double sculls, at ang pares nina Feiza Lenton at Tammy Sha ay sasabak sa lightweight women double sculls.

Dapat silang manalo sa kanilang mga heats para awtomatikong makapasok sa semifinals.

Layunin ng Philippine rowing na masungkit ang unang medalya sa Asian Games sa loob ng 21 taon mula nang masungkit nina Alvin Amposta at Nestor Cordova ang tanso noong 2002 Busan Asiad. (Lito Oredo)