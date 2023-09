Catriona, Sam buwis buhay ang ganap sa Italy

Namundok sa Italy sina Catriona Gray, Sam Milby. At yes, ramdam mong magkasundo talaga sila sa maraming bagay.

Pareho silang adventurous, na nagagawa nilang magkasama ang mga bagay na mahirap gawin, o nakakatakot.

Sabi nga ni Catriona, ang bonding nila ni Sam ay hindi para sa mga mahihina ang puso. Kung titingnan mo, buwis buhay nga, dahil nakakalula talaga, ha!

“Not for the faint heart, but the views are incredible.

“Conquered the Path of the God’s with my adventure buddy!” sabi pa ni Cat.

Sabi nga, super deserve nina Cat at Sam ang maglamyerda, magbakasyon sa ibang bansa. At dami ngang kinikilig sa kanila.

“Thank you for sharing your romantic adventures. Wishing you all the happiness in life together.”

“Happy for CatSam. That is absolutely so beautiful view.”

“Gorgeous view and the couple Sam and Cat.”

“Have fun! What a breathtaking view.”

“Ang sarap ma-in love na tulad nina Cat at Sam.”

“Stay happy and in love!”

“So happy for the both of you. Dream come true.”

Well, abang-abang nga ang mga fan kung kailan ang kasal nina Cat at Sam.