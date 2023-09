Butihing daughter-in-law: Maine super promote sa movie ni Sylvia

Super promote si Maine Mendoza sa pelikulang ‘Monster’ na ire-release ng Nathan Studios, Inc. na pag-aari ng in-laws niya at ng mister na si Arjo Atayde.

Ginamit ni Menggay ang lahat ng social media accounts niya para hikayatin ang followers na panoorin ang pelikulang nabili ng biyenan niyang si Sylvia Sanchez, sister-in-law na si Ria Atayde, at Lorna Tolentino noong um-attend ang mga ito sa Cannes Film Festival last May.

Gaya nina Sylvia, Ria, at Lorna, marami ring nakapanood ng nasabing Japanese film ang nagandahan dito kabilang na ang mag-asawang Maine at Arjo.

Lumaban ang critically-acclaimed film na ito sa Palme d’Or sa 76th Cannes Film Festival at nagwagi sa Best Screenplay category.

Pinusuan at nagandahan ang followers ni Maine sa official trailer ng movie at nangako sila sa idolo na susuportahan nila ang proyektong ito ng pamilya Atayde, at ni LT, na ipapalabas on October 11 sa mga sinehan.

Nice! (Ogie Narvaez Rodriguez)