Bodega ng gulong lumiyab; P3B ari-arian naabo

NASA P3 bilyong halaga ng mga ari-arian ang naabo nang lamunin ng mala-impyernong apoy ang isang pagawaan ng gulong sa Valenzuela City noong Lunes nang madaling araw.

Sa ulat ng Bureau of Fire Protection (BFP), bandang alas 3:15 ng madaling araw nang masunog ang Leo Tire Production na pag-aari ni Willy Lim sa No. 88 Rubbermaster Road, Barangay Lingunan ng nasabing lungsod.

Lumalabas na sa ikalimang palapag ng gusali nagsimula ang sunog at dahil sa tindi ng init ay bumagsak ang pader at bakal nito dahilan para madamay at sumambulat ang mga kemikal na naka-imbak sa ground floor ng gusali.

Nahirapan ang mga bumberong agad na mapatay ang apoy dahil sa tuwing binobomba ng tubig ang pabrika, lalong lumalakas ang apoy sanhi ng mga nasusunog na kemikal.

Kabilang sa mga natupok ang 20 bagong makina sa paggawa ng gulong na hindi pa nagagamit.

Wala namang nasaktan o nasawi sa sunog dahil walang pasok ang pabrika tuwing Lunes.

Inabot ng ika-apat na alarma ang sunog bago ito idineklarang kontrolado ganap na alas 5:30 kahapon nang umaga. “May konting dingas pa kasi ng apoy at tiniyak naming patay na lahat ito bago kami nagdeklara ng fire out,’ ayon sa BFP. (Orly Barcala)