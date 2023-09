Binalak ipamigay! Malcolm Brogdon may galit sa Celtics

MUNTIKAN i-trade ng Boston si Malcolm Brogdon sa Clippers na bahagi ng package para mapunta sa Celtics si Kristaps Porzingis.

Umatras lang ang Los Angeles dahil sa injury ni Brogdon, ang torn ligament sa siko na nakuha noong nakaraang playoffs.

Binalasa ng Boston ang trade, bandang huli ay si Marcus Smart ang ipinamigay sa Memphis at nasilo din ng Celtics si Porzingis.

Mapait daw sa bibig ni Brogdon ang nangyari, hindi matanggap na balak pala siyang ipamigay ng Boston.

Galit siya sa team.

Ayon kay Gary Washburn ng Boston Globe, baka magrebelde ang reigning Sixth Man of the Year.

“He might say, ‘Listen, I’m not getting surgery. I’m just gonna let this heal, and you’ll have to wait for me.’ It could be a protest for being on the trade block,” ani Washburn sa Celtics Beat podcast.

May two years at $45 million pa sa kontrata si Brogdon.

Hahaba ang minuto niya dahil wala na si Smart, pero siya pa rin ang sixth man ng Boston dahil mas malamang si Derrick White ang starting point, kasama sina Jayson Tatum, Jalen Brown at Porzingis.

Noong nakaraang season, nag-average si Brogdon ng 14.2 points at 4.9 rebounds per game.

(Valdi Eduarte)