Ate Gay in love sa dyowa ni Julia Montes

Puring-puri ng komedyanteng si Ate Gay si Coco Martin dahil na rin sa kabaitan na pinakita nito sa kanya.

Kasama nga si Ate Gay sa serye ni Coco ngayon, at bongga ang mga eksena nila, ha!

Unang nagkita ang dalawa sa isang event, at ‘yun na nga, pinakontak na ni Coco si Ate Gay, para makasama sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

At nitong Lunes nga ay pinakita na ang eksena ni Ate Gay na kasama sina Coco at Ivana Alawi sa loob ng kulungan.

Siyempre, bading ang karakter ni Ate Gay, na takam na takam sa kakisigan ni Tanggol/Coco.

Pero in real life, aminado si Ate Gay na parang nai-in love na siya sa dyowa ni Julia Montes, ha!

Heto nga ang sunod-sunod na chika ni Ate Gay:

“Excited ako sa ‘Batang Quiapo’.

“Naiyak ako. Salamat Lord sa biyaya. Pag-iigihan ko po sa ‘Batang Quiapo’. Thank you Coco at tinupad mo ang sabi mo sa akin na isasama mo ako.

“Ambait sa akin ni Coco Martin. Day 2 taping na ako.

“Lumabas na ako sa ‘Batang Quiapo’. Try ko lang umarte. Ma-experience ko lang makasama sina Ivana na super bait, at Coco, ay ok na ako. Laking pasasalamat ko na sa Itaas.

“Nais kong pasalamatan si Coco kasi alaga niya ako. Ayaw niya akong naiinitan.

“Nai-in love na tuloy ako sa kanya. Hahahaha!”

Well, knowing Ate Gay, ramdam kong bet talaga niya si Coco. Hahahaha!

By the way, Elsa ang pangalan ni Ate Gay sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’. Na pagpapatunay na Noranian talaga siya, dahil Elsa nga ang pangalan ni Nora Aunor sa ‘Himala’, di ba? (Dondon Sermino)