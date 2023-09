Abalos hinirit mas mabigat na parusa kontra jaywalker

HINILING ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benjamin ‘Benhur’ Abalos Jr. na mapatawan ng mas mabigat na parusa ang mga jaywalker o mga tumatawid sa kahabaan ng Epifanio Delos Santos Avenue (EDSA) at C-5 Road.

Ayon kay Abalos, ito ay upang mapigilan ang mga pedestrian na tumawid sa delikadong kalsada dahil sa peligro sa kanilang kaligtasan. Kaugnay nito, hinikayat ni Abalos ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) at mga local government unit (LGU) na pag-aralan ang kanyang mungkahi.

Ipinaliwanag ni Abalos na ang EDSA at C-5 ay tinatakbuhan ng mabibilis na sasakyan kaya’t delikado ang pagtawid dito ng mga mamamayan.

Sinabi pa ni Abalos na umaasa siyang mapag-aaralan ito ng MMDA at hihikayatin ang mga LGU na nakasasakop sa EDSA para ipatupad ito. Kabilang sa mga LGU na nakakasakop sa EDSA ay ang Caloocan, San Juan, Quezon City, Mandaluyong, Makati at Pasay.

Samantala, suportado naman ni MMDA chairperson Romando Artes ang naturang mungkahi ng DILG chief upang magkaroon aniya ng disiplina ang mga tao at sumunod sa batas-trapiko.

Tiniyak din ng MMDA chief na makikipagtulungan sila sa Department of Transportation (DOTr) sa paghahanap ng solusyon upang mapigilan ang mga tao sa pagtawid sa mga naturang kalsada at mailayo sila sa tiyak na panganib. (Dolly Cabreza)