1 kilo ng fentanyl buking sa daycare center

ISANG pakete na naglalaman ng fentanyl ang natagpuan sa loob ng isang daycare center sa New York, USA kung saan nasawi ang isang-taong gulang na sanggol dahil sa pagkakalantad sa ilegal na gamot noong nakaraang linggo.

Ang fentanyl ay isang opioid na gawa ng tao na halos 50 beses na mas matapang sa heroin at 100 beses na mas matapang sa morphine. Maaaring tableta o gawin itong pulbos o likido.

Idiniin naman ng may-ari ng center na wala siyang kinalaman sa ilegal na droga na naging dahilan din ng pagkakasakit ng tatlo pang bata, kabilang ang isang walong-buwan na sanggol.

Ayon kay Joseph Kenny, chief of detectives sa New York Police Department, natagpuan ang mga latak ng fentanyl sa ilalim ng banig kung saan natutulog ang mga bata.

Sinabi ni Kenny na narekober nila ang isang kilong fentanyl sa isang cabinet sa hallway ng daycare center na konektado sa isang apartment.

“We’re not going to allow this incident to take place and ignore this as just another day, another tragedy in the city,” diin ni New York City Mayor Eric Adams.