Vina pinag-TikTok si David Pomeranz

Aliw na aliw ang mga kaibigang artista, pati fans ni Vina Morales sa pinost niyang TikTok video kung saan kasama niyang sumasayaw ang sikat na international 80s romantic balladeer na si David Pomeranz.

Proud na proud ang singer-actress at napapayag niyang mag-TikTok sa unang pagkakataon ang singer-songwriter na nagpasikat ng mga kantang ‘Got to Believe in Magic, ‘King and Queen of Hearts’, at maraming pang iba.

Kuha ang video sa backstage ng very successful ‘Two Heart’ concert nila last September 16 at the Grand Theater in Anaheim, California.

Applauded din ‘yung duet song nilang ‘Pangako sa Iyo’ lalo na sa Pinoy fans na nakisabay pa sa kanila sa pagkanta.

Ang bongga-bongga ni Vina dahil after ng matagumpay na series of shows with David ay mapapanood naman siya sa Broadway musical na ‘Here Lies Love’ bilang Aurora Aquino (same role noon Lea Salonga) from September 22 to October 22.

Congrats, Vina! (Ogie Narvaez Rodriguez)