Sokpa sa main draw! Kalabang Amerikana supalpal kay Alex Eala

PINATALSIK ni 2022 US Open Junior women’s champion Alexandra “Alex” Eala sa naging dikdikan na laban ang nakasagupa na si Elizabeth Mandlik ng United States, 7-5, 7-6(3), sa qualifiers upang umusad sa main draw ng WTA 250 event sa Guangzhou Open sa China Linggo ng hapon.

Nagpakatatag ang 18-anyos na Globe Ambassador at graduate ng Rafa Nadal Academy sa krusyal na yugto ng naging matira-matibay na dalawang set upang tumuntong sa main draw at itakda ang kanyang pakikipagharap sa third seed na si Tatjana Maria ng Germany.

“Main draw here I come!! Tough two matches to start the tournament but well worth the effort,” post ni Eala.

Ang torneo ay panghuli ng 32nd Southeast Asian Games triple bronze medalist na si Eala na naghahanda naman para sumabak sa kanyang unang paglalaro sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China.

Ikatlong beses ito na nag-qualify si Eala sa WTA main draw matapos ang maaga na pagkatalsik sa opening round sa Thailand Open noong Enero at nakaraang linggo sa Japan Women’s Open sa Osaka.

Tinalo ni Eala, na kasalukuyang may career-best ranking na no. 195 sa mundo at no. 10 seed sa qualifying draw, ang WTA no. 167 na si Mandlik, na anak ng four-time grand slam champion na si Hana Mandlikova, na sixth seed naman sa qualifying.

Ang 22-anyos na Amerikana, ay naabot ang no. 97 noong Hunyo, ay maagang nanguna sa labanan bago na lamang nauwi sa pahusayan sa huling puntos ng bawat set.

Hindi naglayo ang iskor ng dalawang manlalaro bago nagawa ni Eala ang importanteng puntos sa una at sa ikalawa na humantong sa nakakakaba na tiebreak.

Sa pambungad na round ng qualifiers noong Sabado, dinaig ni Eala si world no. 278 En-Shuo Liang ng Chinese Taipei sa isang mahigpit na laban, 5-7, 6-1, 7-5.

Ang Galaxy Holding Group Guangzhou Open, na may US$259,303 na premyo, ay ginaganap sa outdoor hard court ng Guangzhou Nansha International Tennis Center.

Ang WTA tournament ay tampok ang world no. 24 Magda Linette ng Poland, 35th-ranked Lin Zhu ng China at no. 48 Maria, na dalawang beses na tinalo si Eala ngayong taon sa opening round ng Thailand Open at Madrid Open.

