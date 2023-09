Ricci Rivero nagulat na dehins nakuha sa 1st round ng Draft

KAHIT si Ricci Rivero, medyo nasorpresa na nag-slide hanggang sa second round ng 2023 PBA Draft nitong Linggo.

Bago ang proceedings ay pinulsuhan ang dating UP Fighting Maroons guard na magiging isa sa first 12 na matatawag.

Lumalabas, 17th pick overall (5th, second round) ng Phoenix Super LPG si Rivero. Mas nauna pang tinawag ng Fuel Masters ang pangalan ni Raffy Verano sa 16th.

“Honestly, excited lang talaga kasi for the longest time I’ve been waiting to play again kasi hindi natuloy ‘yung stint ko sa Taiwan kaya nagpakita rin ako for a while doon sa 3×3,” ani Rivero pagkatapos ng draft sa Market! Market! sa Taguig.

Naging miyembro ng ‘23 for 23’ pool ng Gilas Pilipinas si Rivero, naka-dalawang championship sa UAAP para sa DLSU at Maroons.

Pumirma siya sa Taoyuan Pilots sa Taiwan P.League pero ni-release din ng team.

Nagpagaling siya mula ankle injury hanggang makabalik.

May ideya na raw siya kung ano ang gusto ni Phoenix coach Jamike Jarin dahil dati na silang nagsama.

“Honestly, nagdasal lang naman ako before the draft started, sabi ko kung saan man ako mapupunta for sure ‘yun ‘yung gusto Niya,” dagdag ng 25-year-old.

“Mataas man ‘yun o hindi, basta doon sa team na mas makakatulong ako. ‘Yung at least magiging okay ‘yung team sa makukuha nila from me.”

