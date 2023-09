Reunion ng NCC boys super saya

ISANG magandang araw mga kababayan. Katatapos lang ng malagim na buwan ng Agosto, sa sinapit ng Pinoy basketball fans sa FIBA World Cup na isa lang ang tinalo ng Gilas Pilipinas.

Ito ay ang koponan ng China, ang ibang team tulad ng Dominican Republic, Angola, South Sudan at Serbia ay talo tayo, hindi tayo nakaporma, puro 1 on 1 ang siste.

Sa koponan ng USA, nakapanayam ko sa reunion ng NCC Team ang tinaguriang “shooting doctor “ sa NBA na dati kong kasamahan sa RP Team na si Chip Engelland at ang malupit na power forward ng Northern Cement na si Jeff Moore.

Nagkasama-sama kami sa BGC Apartment 1B, sa imbitasyon na rin mismo ni Chip. Ang una naming nakita mag-asawa ay ang resident superstar ng Gilas Pilipinas na si Japhet Aguilar kasama ang kanyan asawa at ang kanyang ama na si Peter Aguilar.

Ang representative ng pinakamamahal naming Boss (ECJ) Danding Cojuangco ay si Cong. Mark Cojuangco, naroon din sina Chit Pineda (NCC team manager), Hector Calma and Ines, Cong. Franz Pumaren, coach Jong Uichico and Cathy Narciso, Elmer Reyes, Tonichi Yturri, Allan Caidic, Irene Atayde (asawa ni RIP Alfie Almario) at ang inyong lingkod at aking asawa na si Jean.

Dumating din ang batikang sportscaster na si Quinito ‘The Dean’ Henson, Tita Maggie Henson, Dyan Castilllejo at Bobby Lim ng Adidas-Vietnam.

Madaming souvenir programs at pictures na pinirmahan dahil ngayon na lang din kami nagkasama pagkatapos ng 37 years.

Grabe ang kwentuhan, hindi maubos-ubos, lintik ang saya at katatawanan, kulang talaga ang gabing iyun para mag-catch up o update man lang sa mga aktibidades ng tropa.

Ang importante eh lahat nasa maayos na kalusugan..

Looking forward ulit sa susunod na reunion sabi ni Cong. Franz na nagdala ng mga red wine at whiskey.

Mabuhay ang basketball sa Pilipinas. Salamat Boss Danding (ECJ).