Miss World siya no! Megan dedma sa Miss Universe crown

Dahil sa super gandang latest Instagram photos ni Megan Young, ang daming nagpu-push sa kanya na sumali sa Miss Universe Philippines, at kung sakaling manalo, puwedeng maging representative ng Pilipinas sa Miss Universe, ha!

Kasi nga, keri na raw sumali kahit may asawa na, may anak, at may edad, ha! Wala na ring height requirements, ha!

At naisip nila, baka puwedeng si Megan ang isabak, dahil sa ganda, kaseksihan niya ngayon, keri pa rin talagang sungkitin ang korona.

Pero, ang mga fan na rin mismo ang kumontra, at nagsabing…

“Hindi na kailangan ni Megan ang Miss Universe crown. Hello, siya ang unang Pinay na nanalo ng Miss World, no!”

Ay, oo nga naman. Tama naman. May katuwiran.

Sobrang ganid naman, kung nasungkit mo na ang mailap na korona ng Miss World, tapos hahangarin mo pa ang korona ng Miss Universe.

Eh, sabi nga, wala nang dapat patunayan si Megan.

So, erase agad ang suggestion ng iba. Hahahaha!

Anyway, ang dami ngang gandang-ganda kay Megan ngayon. Na oo naman, super dyosa nga siya sa latest photos niya.

“Glam night with @meganbeautyph. Sabi ko kay @marbentalanay siya na bahala. Kahit anong makeup look na. ayun, parang rampa na sa pageant ang datingan! Hahahaha!” sabi lang ni Megan.

Heto nga ang chika nila sa kagandahan ni Megan:

“Madam! Ang ganda. How to be you po?” sabi ni Venus Raj, 2010 Miss Universe 4th Runner-up.

“Grabe ang ganda. Timeless beauty!” hirit ni Tracy Maureen Perez, Miss World PH 2021.

Anyway, umabot sa 250 ang mensahe kay Megan, at lahat sila ay nagsasabing ang ganda-ganda talaga niya.

At dedma nga si Megan sa nagpu-push na sumali siya para sa korona ng Miss Universe. Hahahaha! (Dondon Sermino)