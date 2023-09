Marshal ni Pia hinawi si Ricky Lee

Hindi nagustuhan ng netizens ang ginawang paghawi ng isa sa mga close-in marshal (guard) ni Pia Wurtzbach sa National Artist for Film and Broadcast Arts na si Ricky Lee sa Manila International Book Fair sa SMX Convention Center, Pasay City.

Nag-react ng hindi maganda ang mga nakapanood sa video na kuha ng ABS-CBN News kung saan makikitang naglalakad ang Miss Universe 2015 sa aisle ng book fair papuntang stage para sa launching ng kanyang book na ‘Queen of the Universe: A Novel’.

Nagkataon na nandoon din sa kanyang booth si Sir RIcky. Tumayo ito para batiin at makamayan ang paparating na beauty queen-actress.

Inabot naman ni Mrs Jauncey (Pia) ang kanyang kamay kay Sir Ricky pero napansin ng netizens na hindi Ito huminto at tsumika man lang kaya bigla na lang nahawi at patalikod na naitulak ng isa sa mga guard na nakasunod sa beauty queen-actress turned book author.

Hanash ng isang nagkomento, sigurado raw na hindi kilala ng guard si Sir Ricky kaya Ito nahawi, pero kilala naman Ito ni Pia.

Sana nga raw huminto sandali si Pia lbilang pagbibigay galang at sinabihan ang guard kung sino si Sir Ricky para naiwasan ang nasabing insidente.

Magkasama ang dalawa at iba pang National Artists bilang guest of honor sa official opening/ribbon cutting ceremony ng nasabing book fair noong September 14, bago ang nasabing insidente.

Umulan ng batikos ang mismong comment section ng nasabing post. Feeling ng netizens ay nabastos ang National Artist.

“Gosh that’s Ricky Lee! Kung ako yun hihinto muna ko saglit to chitchat tapos papapicture ako”

“Medyo ang bastos ng bodyguard kay Ricky Lee. Hoy National Artist yang hinawi mo”

“Grabe! Parang trinato lang na ordinaryong tao si Ricky Lee, both ng guard at ni Pia”

Ang nakakaloka marami ring netizens ang hindi nakakakilala kay Sir Ricky kaya for them hindi raw big deal ang nangyaring panghahawi.

For sure, hindi kagustuhan ni Pia ang pangyayari na iyon, kilala siyang down to earth at marespetong tao. Sana huwag na lang palakihin pa ang isyung ito, ‘noh?!

Bukas ang mga pahina ng Abante para sa side ni Pia tungkol sa bagay na ito.