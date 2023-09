Laban ka? Kambing lodi sa surfing!

BET mo ba matuto ng surfing? Pero huwag kayong magugulat dahil hindi tao kundi kambing ang susundin mo para matuto ka ng sikat na water sports.

Karaniwan ang ganitong eksena sa Pismo Beach sa California, USA kung saan ay kambing ang ginagamit bilang teacher ng mga nais matuto nito.

Ayon kay instructor Dana McGregor, naisip niyang gumamit ng kambing bilang teacher sa surfing dahil magagaling sa balanse ang mga ito, lalo sa matataas na lugar.

Aminado naman siya na puwede ring maging teacher ang mga aso dahil marami na sa mga ito ang nag-uwi ng award dahil sa kanilang husay.

Pero ang problema ay hindi aniya kontrolado ng mga aso ang kanilang balanse dahil madalas ay nahuhulog sila sa surfboard.

Noong 2011, kumuha si McGregor ng isang kambing para linisin ang poison oak at iba pang damo sa hardin ng kanyang nanay. Noong una, plano niya itong lutuin pero napamahal na raw ito sa kanya kaya inalagaan niya ito at pinangalanang Goatee.

Tinuruan niya raw ito mag-surf nang isama niya ito sa beach noong birthday niya, Namangha raw siya sa husay magbalanse ni Goatee kaya simula noon ay nagsama pa sila ng ilang kambing para mag-surf.

Naglabas na rin siya ng YouTube videos at mga children’s book, kung kaya’t nabansagan siyang isang “Goatfather.”

“People find inspiration. They’re like: ‘Oh, if a goat can do it, I can do it’.”

Ayon kay Rebekah Abern na isang first-time surfer, nakakapagpakalma na makita kung paano magbalanse ang kambing sa surfboard.