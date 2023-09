Klay Thompson, Warriors pakiramdaman sa ekstensiyon

INUPUAN na raw ng Golden State at ni Klay Thompson ang negosasyon para sa contract extension ng sharpshooter.

Papasok si Thompson sa final year ng kanyang kontrata sa halagang $43.2 million.

“My understanding is that they have opened contract extension talks with Klay Thompson,” balita ni Ramona Shelburne ng ESPN sa Lowe Post Podcast.

Nagpalitan na raw ng proposals ang magkabilang panig. Hindi minamadali ang diskusyon.

Hindi ang dating Thompson na kalahati ng Splash Brothers tandem ni Stephen Curry ang nakita nitong 2022-23.

Pagkatapos ng dalawang malalang injuries, lumambot ang solidong pagiging two-way player ni Thompson.

Kailangan niyang magpakitang-gilas para manatili sa nag-iisang team na pinaglaruan sa NBA career.

“Not necessarily he’s trying to leave, but just the optionality that he didn’t have a great year last year,” dagdag ni Shelburne. “It behooves him to have a great year this year and he becomes more valuable if he does.”

(Vladi Eduarte)