Kaori, Jeremiah todo laplapan, mga fan na-shookt

Shookt ang mga fan sa unang halikan ng mga Kapamilya star na sina Kaori Oinuma at Jeremiah Lisbo sa bagong serye nila.

Ang taray ng KaoMiah dahil first episode pa lang ay may pa-ayuda na sila para sa kanilang die hard fans dahil not one, but two times pa nag-kiss ang mga karakter nilang magjowa na sina Yanni (Kaori) at Ron (Jeremiah).

Sa naturang eksena nila sa ‘Fractured’, naglalambingan ang dalawa at nag-smack nga muna sila. Pero, tuluyan na nga silang nag-lips to lips, na kinagulat ng mga fan, dahil totoong-totoo ang tukaan nila, ha!

Umabot na nga sa halos kalahating milyon ang view ang kissing scene video nila sa TikTok.

“Hindi naman ako ang nakipaghalikan pero parang ako ang nangisay at nawalan ng hininga. KaoMiah!!” sabi ni Mochi sa TikTok.

“Napakalakas ng chemistry nila. Kelan niyo po bibigyan ng solo project sila. Galaw-galaw po! Marami kaming waiting!!!” sey ni XyXycorner.

“Jusko po KaoMiah panindigan niyo ang kilig namin grabeeee naman ‘yung gusto ko sumigaw pero di ako makasigaw,” komento ni Rovelyn.

Bongga, ha! (Dondon Sermino)