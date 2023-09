Jazz Chisholm, Jr. tumirada ng back-to-back grand slam

SA ikalawang sunod na laro, nagpalipad ng grand slam si Jazz Chisholm, Jr. at inilampaso ng Miami Marlins ang Atlanta Braves 16-2 nitong Linggo.

Nag-deliver din ng homer sina Jorge Soler, Jake Bruger at Nick Fortes, nakatsamba ng three hits si Luis Arraez sa Marlins. Kabuhol na ng Miami ang Chicago Cubs sa pangatlong National League wild card.

Naka-strike out ng walo si Marlins starter Jesus Luzardo sa six scoreless innings. Nagbigay siya ng four hits at two walks.

Maliban sa kanyang homer, dalawang beses ding naka-double si Fortes at may isa pang single.

Pinaglayag ni Chisholm paalpas sa right-center wall ang bato ni Braves starter Charlie Morton para tampukan ang five-run third inning ng Marlins.

Matapos ang apat na sunod na two-out walks ni Morton sa fifth ay dumistansiya pa ang Miami 6-0, bumuka sa 10-0 kasunod ng RBI single ni Arraez at two-run homer ni Soler sa sixth.

(Vladi Eduarte)