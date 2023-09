Ivana namigay ng datung sa mga mababait na street vendor

Winner na naman ang bagong vlog ni Ivana Alawi, na kung saan ay naghanap siya ng mababait na tao sa kalsada.

Ang eksena, may kasabwat si Ivana na babae na nanghihingi ng P10.00 dahil nagkulang daw ang pera niya. At bongga naman dahil may pumatol at nagbigay ng datung sa naturang babae.

May isang habal-habal driver, may isang tindero ng mani, may tindera ng palamig, tindero ng santol, at iba pa.

At ‘yun na nga, napili sila ni Ivana at ng nanay nito para maglaro sa kalye. Pero bago `yon, binigyan na sila ng P10,000 agad, ha!

Anim na personalidad ang napili, na wagi nga agad ng datung.

At siyempre, naglaro sila ng holen, sipa, tumbang preso.

At siyempre, ang winner na tindero ng mani ay nanalo ng P30,000.

Bongga, di ba? Sobrang generous talaga ni Ivana, na sa paraan niya, nagagawa niyang tumulong.

Marami nga ang naiyak sa vlog na `yon ni Ivana, na ang mga naghahanapbuhay sa kalye, biglang nakasalamuha ni Ivana, at natulungan pa sila, dahil sa mabuti nilang kalooban. (Dondon Sermino)