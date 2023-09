Estudyanteng tinanggihan ng UP, nagtapos na magna cum laude sa PLM

NAGTAPOS na magna cum laude sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila (PLM) ang isang estudyanteng nag-viral matapos niyang humawak ng “Reconsider me?” placard nang bumagsak sa admission test sa University of the Philippines (UP).

Noong 2019 nag-viral sa social media ang litrato ni Rufino “Ino” D’asis Pamaran III na may hawak na placard upang i-reconsider siya ng UP Diliman.

Buti na lang at hindi natinag at nadisyamaya si Ino sa pagreject sa kanya sa UP at nagsilbi pa itong hamon para lalo siyang magtiyaga at mangarap.

Sa halip na malungkot, mas naging masigasig aniya siyang mag-aral sa PLM at nagpapasalamat siya dahil libre ang kanyang matrikula at hindi na naging pabigat pa sa kanyang ina na isang single mother.

Makalipas ang apat na taon, ipinagmalaki niya sa Facebook ang toga picture niya dahil sa wakas ay naka-graduate na siya ng Bachelor of Science in Business Administration Major in Business Economics sa PLM noong Setyembre 7, 2023 at naging magna cum laude pa.

‘It takes a lot of strength of character to use everything you have to pursue your dreams, and for that sobrang taas ng respeto ko sa kanila.



Through working hard and improving yourself for your dreams, panalo ka na kasi na sa iyo na ang kasiyahan at satisfaction sa sarili mo that you’re living your life to the fullest,’ diin ni Ino. (issa Santiago)