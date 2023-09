EJ Obiena nilundag pilak sa Oregon meet

NAKIPAGSABAYAN ang Tokyo Olympian na si Ernest John “EJ” Obiena laban sa pitong pinakamahusay sa mundo tungo sa pagwawagi sa medalyang pilak sa araw na nagrehistro muli si Armand Duplantis ng Sweden sa bagong world record nitong Linggo sa Prefontaine Classic ng 2023 Wanda Diamond League Finals sa Eugene, Oregon, USA.

Pinilit din ng 27-anyos na si Obiena na magtala ng bagong personal at Asian record sa pagtangkang malampasan ang 6.02 metro subalit nabigo ito sa kanyang tatlong tangka.

Una munang nasiguro ni Obiena ang pilak sa panghuling torneo ng Wanda Diamond League sa paglampas nito sa 5.82 metro sa ikalawang tangka sa parehong lugar kung saan inangkin nito ang tansong medalya sa ginanap na World Athletics Championships nakaraang taon.

Magiging pabaon naman kay Obiena ang 5.82 metro at pilak na medalya bago ito magtungo sa Hangzhou, China para irepresetna ang Pilipinas sa 19th Asian Games na gaganapin sa Hangzhou, China.

Matatandaan na itinala ng nakatakdang magtapos sa UST na si Obiena ang 5.94 metro sa World Championships na nagtala dito sa kasaysayan bilang unang Pilipino na nagwagi ng tansong medalya at itala ang bagong Asian record.

Huli namang itinala ni Obiena ang pinakamataas na 6.0 metro noong Hulyo sa pagwawagi sa Norway at bitbit din ang tatlong sunod na pagtatala ng 5.92metro sa huling sinalihang torneo matapos na tumapok na pang-10 sa isang torneo.

Nagawa naman ng world at Olympic indoor at outdoor record holder na si Duplantis ang bagong marka na sa nalampasan nitong .23 metro, na sinira ang kanyang sariling rekord sa pagdagdag sa .02 metro.

Inaasahan na magwagi ng ginto si Obiena para sa Pilipinas sa Asian Games sa kanyang naabot na nagbigay-daan sa kanya upang maangkin ang No. 2 ranking sa mundo.

Iniuwi ni Duplantis ang ginto sa 6.23m (WR) habang pangalawa si Obiena sa 5.82m.

Pangatlo si Sam Kendricks ng US sa 5.72m na tinalo sa countback sina Kurtis Marschall ng Australia at Christopher Nilsen ng US na nagtala din ng katulad na 5.72 metro.

Pang-anim si Ben Broeders ng Denmark sa 5.52m at si KC Lightfoot ng US sa 5.52m.

Sumabak si Obiena sa kabuuang 24 na torneo ngayong season at nagtala ito ng 21 podium finishes. (Lito Oredo)