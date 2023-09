Dahil sa gitara: Julie Anne humalik, nag-thank you kay Rayver

Hindi lang mas lalong gumwapo sa kanyang paningin kundi mas lalo pang minahal ni Julie Anne San Jose ang kasintahang si Rayver Cruz sa sorpresang ibinigay ng actor-dancer sa kanya.

Nagtatalon sa tuwa si Julie Anne sa regalo ni Rayer sa kanya, na isang Gibsun electric guitar.

Ibinahagi mismo ni Julie Anne ang video ng eksena niya habang binubuksan ang kahon ng gitara.

Mapapanood na nakalapag sa carpeted floor ang guitar case at dahan-dahan itong binuksan ni Julie habang nakaluhod.

Nang makita ang kabuan ng gitara at ang brand nito, parang batang nagkakawag sa kaligayahan si Julie Anne.

Nagtatalon rin siya na animo’y nanalo sa lotto nang bitbitin niya ang gitara kasunod nang paglapit nito kay Rayver para magpasalamat.

Sinuklian din ni Julie Anne ng halik sa labi si Rayver nang lapitan niya ito.

Mismong si Rayver ang kumukuha ng video kaya kitang-kita ng madla ang mukha ni Julie Anne nang lapitan niya ang boyfriend para halikan.

Deskripsyon ni Julie Anne sa sorpresa ni Rayver sa kanya, “Just one happy girl with a happy heart. Thanks my love sa surprise, the best ka talaga.”

Nag-comment si Rayver na masayang-masaya rin siya sa appreciation ng kasintahan sa kanyang regalo.

“I’m happy you’re happy my love… I love you!” sabi nya.

Tugon naman ni Julie Anne, “I love you so much.”

Hindi pa nagkasya si Julie Anne at nag-react uli, “I love youuuu.”

How sweet! (Rey Pumaloy)