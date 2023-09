Baka ‘di pumayag mag-rehearse magkasama: Sharon, Gabby sa mismong concert na uli magkikita?

Bagamat nag-kiss sa nakaraang mediacon para sa concert nila sina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion, ang ‘Dear Heart: The Concert’, na ginanap sa Okada Manila, hindi pa rin ito nangangahulugang magiging madalas ang pagkikitata ang dalawang iconic showbiz personality.

Nauna nang sinabi ni Gabby na pinag-uusapan pa lang kung magkakaroon sila ng rehearsal together ni Sharon para sa ilang duet songs, o baka sa mismong concert na lang sila magkita nito.

Kinumpirma naman ito ng producer ng concert na si Nancy Yang at sinabing maaaring magkaroon ng stand-in singer sina Sharon at Gabby sa magkakahiwalay nilang band rehearsal.

At posible rin daw ba magkaroon ng isang araw na rehearsal ang dalawa bago ang concert na siyang ipapa-approve pa sa mag-ex.

Hindi kami sigurado pero isa ito sa very rare na eksena sa mga rehearsal na gagamit ng stand-in para sa kanilang duet performances ang mga artist. Sa pagkakaalam namin, sa shooting lang ng pelikula o serye nagkakaroon ng stand-in.

Anyway, isang source ang nagsabi sa aming para lang maiwasang magkaroon ng aberya o problema na maaaring sumulpot kapag magiging madalas ang pagkikita nina Sharon at Gabby.

Pero mas exciting daw kasi kung sa concert na lang sila magkikita, para mas kilig.

Pero in fairness, nanatiling may respeto sa isa’t-isa sina Sharon at Gabby. Pinuri ng Megastar ang pagiging malapit sa isa’t-isa nina KC at Gabby. Hinangaan naman ni Gabby si Sharon bilang nanay ng kanilang anak at ang dedikasyon nitong mag-slim.

Anyway, ngayong October 27 ang ‘Dear Heart: The Concert’ sa SM Mall of Asia Arena at sa October 30 naman ang VIP dinner concert nila sa Grand Ballroom ng Okada Manila. Sa Cebu City ang ikatlo nilang concert on November 17.

Sey naman ni Sharon, abangers na lang ang fans nila ni Gabby at baka mag-concert sila abroad, pero kung wala naman daw ay siya na lang ang mag-a-abroad para magbakasyon.