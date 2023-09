Antonella Racasa 4th sa 16U Chess

NAGTALA ng isang panalo at isang draw sa last two rounds si Woman National Master Antonella Berthe Racasa sa 3rd Rizal Leg Youth 16 & Under FIDE Rated Standard Chess Tournament – 2023 na ginanap sa Pasig City nitong Linggo ng hapon.

Tinalo ni 16-year-old Racasa si Sean Justine Alano sa fifth at penultimate round, tapos ay naka-tabla kay Gabriel Ryan Paradero upang ilsita ang limang puntos at lumanding sa fourth place.

Kaparehong puntos ni Racasa si Christian Mendoza subalit matapos ipatupad ang tiebreak ay nakopo ng huli ang third, nagkampeon naman si Stephen Zane Quinto habang second si Paradero.

Samantala, si Racasa ang pinakamataas na puntos sa mga babaeng kasali, pangalawa si Raya Georgette Paradero na may apat na puntos at pangatlo si Jean Antonette Brade.

Ipinatupad sa nasabing event ang six rounds Swiss System standard play, may 60 minutes plus 30 seconds increment per move.

(Elech Dawa)