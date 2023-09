Akala’y katabi ay pusa, kaluluwa pala

Ni Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo kayo ba ay biglang nagulat at nasindak na ang katabi niyo pala ay multo na akala niyo ay alagang pusa?

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Si Roland ng Marikina ay biglang naalimpungatan ng alas-2 ng madaling araw nang may naramdaman na may nakatabi sa kanya.

Misteryo: “Paano nangyari yun brother? Ano ba ang na-experience mo?”

Roland: “Ganito nahihimbing na ko sa pagtulog then bigla ako nagkamalay nang may humawak sa left hand ko, malamig ang naramdaman ko. Akala ko naman yung alaga naming pusa kasi mahilig tumabi sa amin yun kapag natutulog na kami.”

Misteryo: “Pero naramdaman mo talaga may katabi ka di ba? Gumagalaw ba sa tabi mo?” Roland: “Yes! May gumagalaw nga sa tabi ko akala ko talaga pusa namin. Nagtaka lang ako kasi ang cats nag-e-emit ng heat kapag katabi mo pero heto ang lamig.”

Misteryo: “Oh I see that means ghost nga yan kapag cold ang energy. So anong ginawa sayo kaya bigla ka kamo napabalikwas.”

Roland: “Reflexes yung nangyari eh matik na galawan. So may malamig na kamay na humawak sa akin, bigla ako nagising, bigla kong tinapik palayo yung nakahawak sa akin at may natadyakan ako sa gilid at lumagabog pagkahulog.”

Misteryo: “Wow! So meron pala talaga nahulog sa tabi mo. Nakita mo kung ano yun?”

Roland: “Biglang bangon ako tinignan ko. Wala naman bumagsak. Tapos nakita ko tulog sa kanilang bed yung cats namin. Napaisip ako eh ano yung natabig ko at natadyakan kaya nahulog.”

Parang sa movies lang nangyayari pero totoo pala ka-Misteryo.