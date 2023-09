2 aso pinarangalan pagtulong sa mga sundalo kontra rebelde

TALAGA namang man’s best friend ang mga aso dahil ibubuwis nila ang kanilang buhay para sa kanilang mga fur parent o sinumang nagkakandili at nag-aaruga sa kanila.

Tulad na lang ng dalawang tracker dog ng Philippine Army (PA) na binigyan ng achievement medal dahil sa malaking tulong na nagagawa nila para sa mga sundalong lumalaban sa insurhensiya sa Visayas.

Pinarangalan sina Mugi at Puti sa malaking papel nila sa pagsasagawa ng pursuit operation na humantong sa pagkadiskubre sa bangkay ng isang miyembro ng New People’s Army (NPA) sa Sta. Catalina, Negros Oriental noong Agosto 26.

Tumulong din ang dalawang aso sa pagrekober ng isang M653 rifle, apat na anti-personnel mine gayundin ng mga subersibong dokumento.

Iginawad ni Lt. Gen. Benedict Arevalo, commander ng Visayas Command, ang Military Working Dog Achievement Medal kina Mugi at Puti sa kanyang pagbisita kamakailan sa headquarters ng 302nd Infantry Brigade sa Camp Leon Kilat, Tanjay City sa Negros Oriental.

Ani Arevalo, hindi lamang aso sina Mugi at Puti kundi mga sundalo rin.

“Like any other soldier, they too deserve to be recognized for their significant contributions,” aniya. (Issa Santiago)