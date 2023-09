William Zepeda kampeon pa rin, tinumba si Mercito Gesta

TINULDUKAN ni William Cepeda ng United States ang three-winning streak ni Mercito Gesta via sixth round technical knockout dulot tinakdang 12-round lightweight fight sa The Commerce Casino and Hotel sa Los Angeles, California nitong Sabado (Linggo sa Manila).

Kinipkip pa rin ng Kano ang kanyang World Boxing Association Continental Americas crown sa panlimang depensa.

Hindi natakot ang 35-anyos na Pinoy na tubong Mandaue City sa kabuuan ng laban. Pero ang tama na nagpadugo sa kanyang mata ang pumigil sa kanya.

Pinasuri ni referee Jack Reiss sa ringside doctor ang tama sa kanang mata ni Gesta, kung saan nag-aalangan na si head trainer Marvin Somodio sa kalagayan ng boksingero, pero binigyan pa ng pagkakataong lumaban.

Dito na nakaamoy ng dugo si Zepeda na tila uhaw sa panalo nang lalo pang bumanat ng kaliwa’t kanan sa katawan ni Gesta na nagpalambot rito para mapayuko na lang, na sinundan pa ng magkasunod na suntok ni Zepeda na naging senyales upang itigil ni Reiss ang bakbakan sa 1:31 ng round 6.

“I knew from the first round that we had him. I knew he was a dangerous fighter. I knew that I had to keep working hard to break him down,” bulalas ni Zepeda. “I wanted to face an experienced fighter like this. I got what I wanted and am grateful for this victory.” (Gerard Arce)