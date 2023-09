Wanted ng Valenzuela, nadakma sa Surigao Del Sur

KAHIT nasa malayong lupalop, natugis ng mga tauhan ng Warrant and Subpoena Section (WSS) ng Valenzuela City Police Station (VCPS) ang lalaking wanted sa kasong pangmomolestiya nang natunton nila ito kanyang pinagtataguan sa Surigao Del Sur.

Kinilala ni P/Lt. Ronald Bautista, hepe ng WSS, ang akusado na si Jeroom Maceda, 34, residente ng Barangay Ugong, Valenzuela City. Nadakma ito sa pinagtataguan niya sa Barangay Bitoon, Hinatuan, Surigao del Sur noong Huwebes bandang alas-singko nang hapon.

No. 9 most wanted ito sa kasong Acts of Lasciviousness in Relation to Republic Act 7610 dahilan para isyuhan ito ng warrant of arrest ng Valenzuela City Regional Trial Court Branch 172 noong Nobyembre 22, 2022.

Ayon kay P/Lt. Bautista, matagal din silang nagpabalik-balik sa bahay ng suspek sa Barangay Ugong sa pag-asang lumutang ito doon hanggang makatanggap sila ng impormasyon na nasa Surigao del Sur ito.

Nasa kustodiya na ng Valenzuela Police si Maceda, kung saan maaari siyang mag-bail ng P200,000 para sa kanyang pansa­mantalang paglaya. (Orly ­Barcala)