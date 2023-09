Topless pic ni Christopher with Lovi, viral

Trending ngayon sa X (dating Twitter) ang pictures nina Lovi Poe at Christopher de Leon na nasa Balesin Island.

Ang nasabing photos ay kuha sa eksena nila sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

Sa mga nasabing litrato ay nakasuot ng two piece swimsuit si Mokang na character ni Lovi habang kita naman ang katawan or almost topless si Ramon na ginagampanan naman ni Christopher.

Marami ang nagulat sa katawan ng veteran actor na kahit 66 years old na ay maganda pa rin ang porma at kaya pa ring makipagsabayan sa mga mas batang aktor sa kanya.

“Ganda ng dibdib ni Mr. de Leon, hindi lawlaw. Sana ako rin pag tanda.”

“Dzai ang swerte ni Sandy Andolong.”

“He is 66 yrs. old now? Whuuuttt??? Look at that badeeehhh!!!”

Samantala, ang bonggels ni Lovi dahil panalo ang chemistry niya kina Coco Martin at Christopher.

‘Yung iba nga ay mga mas kinikilig sa tambalang Lovi-Christopher kaysa sa Lovi-Coco.

“Sorry to whoever Tanggol is but he should just give it up. We got a perfectly capable man over here!!!”

“Sa totoo lang mas gusto ko sila kesa kay Tanggol.”

Well, abangan na lang kung kanino mapupunta si Mokang sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’ na nakakakuha ng 16.8% ratings noong September 12, 2023 episode at mas lalo pang lumaki ang lamang sa katapat na serye nina Barbie Forteza at David Licauco, ‘noh?! (Byx Almacen)