Richard Bachmann, PSC may send off para sa 500 manlalaro

BIBIGYAN ng Philippine Sports Commission (PSC) sa pamumuno ni Chairman Richard Bachmann ang mahigit 500 atleta na kakatawan sa Team Philippines ng send-off sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China sa Sept. 23-Oct. 8 at ang 4th Asian Para Games sa Oct. 22-28.

Dadalo ang mga atleta sa sendoff ceremony ngayon (Lunes) sa Philippine International Convention Center (PICC) Reception Hall sa Pasay.

Inimbitahan sa aktibad na magsisimula saganap na alas-11:00 ng umaga at inorganisa ng PSC si Executive Secretary Lucas Bersamin upang magbigay ng inspirasyon para sa national squad na gumanap sa kanilang pinakamahusay laban sa darating na quadrennial meet.

“Our athletes are the heart and soul of the country’s campaign in Hangzhou, both in the Asian Games and Asian Para Games,” sey Linggo ni Bachmann.

Ang Opening Ceremony ay gaganapin sa Hangzhou Olympic Sports Expo Center, kung saan ang mga medalya mula sa 481 na kaganapan sa 61 na disiplina ang paglalabanan.

Nauna nang nagpadala ang Team Philippines ng 271 atleta sa 18th Asian Games sa Jakarta/Palembang noong 2018 at nag-uwi ng apat na ginto, dalawang pilak at 15 tanso nang tumapos sa ika-19 na puwesto.

Ang ginintuang pagtatanghal ng bansa sa taong iyon ay kagandahang-loob ng golfer na si Yuka Saso (women’s individual and team events), weightlifter Hidilyn Diaz (53kg) at skateboarder Margielyn Didal.Kasama ni Saso team sina Bianca Pagdanganan at Lois Kaye Go.

“With the all-out support from our national government through the PSC, I’m positive that our athletes will deliver,” sabi ng hepe ng ahensya ng sports, na nakatakdang samahan nina PSC Commissioners Bong Coo, Fritz Gaston, Edward Hayco at Walter Torres sa kaganapan.

Magsasadya tin ang mga opisyal mula sa Philippine Olympic Committee (POC) at Philippine Paralympic Committee (PPC), National Sports Associations at Team Philippines’ Chef de Mission na si Richard Gomez.

Kinumpirma rin ng government sports body na ang lahat ng sasabak na atleta ay bibigyan ng monetary allowance sa panahon ng Palaro, anuman ang klasipikasyon ng Category A at Category B na orihinal na itinakda ng POC at ng Hangzhou Asian Games Organizing Committee (HAGOC) .

“The PSC will always be here to give all the necessary support for our sports heroes,” panmapos na bulalas ni Bachmann. (Lito Oredo)