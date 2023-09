Pinaigting na partisipasyon ng mga LGU sa early childhood education isinusulong

Isinusulong ng Senate Basic Committee on Education na pinamumunuan ng inyong lingkod ang mas pinaigting na partisipasyon ng mga local government units (LGUs) sa pagpapatupad ng mga programa para sa early childhood care and development (ECCD).

Nais nating bigyang diin dito na sa kabila ng mga benepisyo ng early childhood education program sa edukasyon ng mga kabataan, nakasalalay sa alokasyon ng pondo at political will ng isang LGU ang kalidad ng ECCD services. Dahil sa papel na kasalukuyang ginagampanan ng mga LGU sa pagpapatupad ng mga programa sa ECCD, naninindigan tayo na dapat magkaroon ng mas mabigat na pananagutan ang mga LGU sa pagpapatatag ng kanilang kakayahan na tuparin ang mandato nila hinggil sa pagpapatupad ng naturang programa.

Batay sa datos ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), higit isang milyon o 1,260,707 ang mga batang naka-enroll sa mga child development center (CDC) para sa School Year 2021-2022. Mababa ang bilang na ito kung tutuusin. Ayon kasi sa pagtaya ng Philippine Statistics Authority (PSA), ngayong Hulyo ay umaabot na sa 11.1 milyon ang mga batang may edad na 0 hanggang apat, at 4.5 milyon sa kanila na may edad tatlo hanggang apat ay pwedeng maging bahagi ng ECCD System.

Kaya naman mariing hinihimok ng inyong lingkod ang ECCD Council na isumite sa Second Congressional Commission on Education (EDCOM II) ang mga panukala nitong reporma para maisaayos ang pamamalakad sa National ECCD System. Dahil kung hindi natin babaguhin ang istruktura at pamamalakad sa sistema, hindi natin maaabot ang universal coverage.

Noong Marso, inihain ng inyong lingkod ang Basic Education and Early Childhood Education Alignment Act (Senate Bill No. 2029) na layong tumugon sa mga hamon ng pagpapatupad ng mga programa sa ECCD.

Iminumungkahi ng ating panukala ang pag-amyenda sa Early Years Act (EYA) of 2013 (Republic Act No. 10410) at iminamandato sa ECCD Council na tiyakin ang ugnayan sa pagitan ng K to 12 basic education curriculum at ng ECCD curriculum. Nakasaad din sa naturang panukala ang mas pinalawig na responsibilidad para sa mga LGU, sa pamamagitan ng local school board, sa pagpapatupad ng programa ng ECCD.

Kasama sa magiging responsibilidad ng mga LGU ang pagtiyak na magkakaroon ng sapat na pasilidad at mga resources para sa pagpapatupad ng mga programa sa ECCD. Magiging mandato rin sa ECCD ang pagtiyak na makakamit ang universal coverage para sa national ECCD System sa pamamagitan ng pagtukoy at pagsuporta sa mga bata, mga magulang, at mga parent substitutes.

Bukod dito ay inaasahan ring maglagay ang mga LGU ng mga plantilla positions para sa mga child development workers at child development teachers at isulong ang kanilang professional development.

Mahalaga na ating mapaigting ang papel ng mga LGU hinggil sa naturang programa at kasabay nito, dapat din natin silang suportahan sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin.