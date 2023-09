Paring Pilipino sinibak ni Pope Francis

TINANGGAL sa pagkapari ni Pope Francis ang isang paring Pinoy matapos itong masangkot sa pang-aabuso sa isang menor de edad na seminarista.

Inihayag ng diyosesis ng Borongan ang desis­yon ng Santo Papa laban kay dating Fr. Pio Cultura Aclon kahapon nang umaga.

“He is, therefore, no longer a cleric and cannot exercise priestly ministry in the Church,” nakasaad sa circular ng diocese na binasa sa mga parokya, kapil­ya at kapelyan.

Nabatid na huling nagsilbi si Aclon minor seminary sa Borongan bago ito sinuspinde ng diocese sa kanyang clerical duty

Paulit-ulit naman na humingi ng paumanhin si Pope Francis sa ginawang pang-aabuso ng pari.

Tiniyak naman ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) na walang magaganap na cover-up sa kasong sexual abuse ng pari. (Juliet de Loza-Cudia)