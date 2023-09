Nakakabitin ang alindog: Belle nagpasilip ng cleavage, legs

Bitin much ang mga faney, lalo na ang mga boylet, sa latest Instagram post ni Belle Mariano, na naka-swimsuit at nakasakay sa yate sa Lake, Como Italy.

Actually, late post na `yon, dahil nasa Pilipinas na nga si Belle, at nakarampa na ulit sa panibagong destinasyon niya, base sa post ng fashion stylist niyang si Adrianne Concepcion.

Pero `yun nga, sa 7 photos na pinost ni Belle, bagamat naka-two piece bikini siya, pero pinatungan naman niya ng white oversized polo. So, hindi rin masyadong masilip ang kurba ng kanyang alindog.

Sa unang photo ay super long shot, kaya kailangan mong i-zoom para makita ang kabuuan niya. Naka-cross ang legs niya na slight lantad, at super dila nga siya ng gelato.

Sa second photo ay nakaluhod siya, naka-shades at medyo labas ang upper part ng bikini top, at labas ang legs.

Sa fourth photo ay nakahiga naman siya kasama ang isang girl, at ang shot ay mula sa ulo niya, kaya kung isu-zoom mo, which I’m sure ay nag-zoom talaga ang mga faney, makikita na nga ang kanyang kapirasong cleavage, pati na ang kanyang makinis at magandang shape na legs, ha!

At sa last photo, ganun pa rin, nakaluhod, pero medyo wacky na this time, at nagi-enjoy talaga siya. May konting pasilip din ng upper part, at legs.

Pero kahit bitin ang mga faney, seksi pa rin ang tingin nila kay Belle.

“Grabe Belinda ur on fire.”

“Hotieeee Belinda.”

“Super beautiful ang sexy Belinda.”

“Gorgeous mamasita!”

“You’re so sexy, pretty Belle. Deserve mo `yan.”

“Ang sexy mo naman Madame!”

Well, ganyan pa lang ang pinasilip ni Belle, pero libo na agad ang comment at puring-puri na siya, ha! Paano pa kaya kung mag-ala-Nadine Lustre na siya na dedma, wapakels, at talagang pinaninindigan ang linyang ‘if you have it, flaunt it’?

Bongga, di ba?