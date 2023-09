Mookie Betts, Los Angeles kampeon uli ng MLB-West

PINAGDIINAN muli ng Los Angeles Dodgers ang dominasyon sa National League West division ng 123rd Major League Baseball.

Sinikwat ng Dodgers ang pang-10 NL West title sa nakalipas na 11 seasons matapos ibaon ang Seattle Mariners 6-2 sa 11 innings nitong Sabado.

“You have to embrace it. You have to enjoy it,” bulalas ni Clayton Kershaw. “Like I’ve been saying, this could be the last one for a long time.”

Sa single ni Max Muncy mula kay Gabe Speier ay umiskor si Mookie Betts mula second base habang may one out sa 11th para itulak ang LA sa unahan 2-1.

Nilabas si Speier, ipinalit ng Mariners si Isaiah Campbell pero sinalubong naman siya ng two-run singles sina Chris Taylor at Kike Hernandez.

Habang naghihiyawan ang Dodger blue-clad crowd ng LA sa T-Mobile Field, laglag-balikat na luminya sa exit ang Seattle fans.

Si Evan Phillips ang bumato sa 10th inning bago matikas na kinamada ni Joe Kelly ang final three outs para isara ang panalo. (Vladi Eduarte)