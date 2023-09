May pinagdadanan? Ogie palaging malungkot, madalas umiyak

Very emotional si Ogie Alcasid nitong mga nakalipas na araw. Sa hindi raw niya maintindihang dahilan, palagi siyang nalulungkot, naluluha.

“Ang dali-dali kong umiyak ngayon. Hindi ko maintindihan kung bakit.

“Like sa ‘Showtime’, may isang contestant (‘Tawag Ng Tanghalan’), ‘yung song niya, parang kanta niya sa father niya. Hindi pa tapos ang kanta, naluluha na ako,” kuwento ni Ogie.

Hindi pa naman natutupad ang suspension ng ‘It’s Showtime’, di ba?

“Hahahaha!” natawang reaksyon ni Ogie.

“Anyway, nakita nga ni Vice, tinanong ako kung bakit ako umiyak. Then, may isang contestant din na na-gong, kaya mahaba ang kuwentuhan. Napag-usapan `yung ‘bakit laging pinaglalaban ang pag-ibig kahit maraming beses na tayong nasawi’? Umiiwas ako. Nakita ako ni Vice, and then, ‘yun nga, so much emotions, na everybody knows what happened to my first marriage, but I was given the opportunity to love again and to be love.

“I think, it comes with growing old? Easily madali akong umiyak,” patuloy na kuwento ni Ogie.

Bakit hindi niya alam kung bakit, o saan nanggagaling ang lungkot, luha niya?

“I don’t know? I cannot say, for sure. But I’m very sensitive. Manood lang ako ng K-drama, oh my God, naiiyak na agad ako. Wala akong kuwentang kasama,” sabi pa ni Ogie.

Kaloka lang daw, na kahit sakay siya ng eroplano, nanonood ng pelikula, at biglang may flight stewardess na magtatanong kung bet niya ng kape, ang hirit lang niya…

“Nakita mong umiiyak ‘yung tao! Hahahaha! Nakakahiya.

“I guess, sensitive lang ako ngayon. Pero wala naman akong pinagdadaanan, eh!” giit ni Ogie.

Ano ang reaksyon ng misis niyang si Regine Velasquez-Alcasid sa pagiging iyakin niya ngayon?

“Ay naku, pinagtatawanan niya ako. Mas una pa akong umiyak sa kanya. ‘Iiyak ka na naman?’ Sabi lang niya!” sagot ni Ogie.

Well, baka nga ‘midlife crisis’ ang pinagdadaanan ni Ogie ngayon, o may mga bagay rin siyang gustong mangyari, na hindi nangyayari, na hindi man siya, o baka sa miyembro ng pamilya niya?

Anyway, siguradong maiiyak si Ogie sa September 29, kapag kaharap na niya ang mga fan niya, at kinakanta na ang mga madramang awitin na sikat na sikat sa mga videoke.

Sa September 29 nga ang ‘Ogie Alcasid OgieOke The Concert’ na gaganapin sa Newport Performing Arts Theater, at 8:00pm.

Para sa mga tiket, tawag lang kina Jhayr Dela Cruz (09178189847) and Raf Sangco (09178079387).

Si Paolo Bustamante ang magdidirek ng concert.

May nagkuwento na sa amin na may mga surprise guest sa concert, pero lihim na lihim pa. (Dondon Sermino)