May ID, booklet ako: Matet hiyang-hiya, tinaasan ng kilay, sinita sa PWD lane

Very controversial si Matet de Leon kamakailan, dahil sa ginawa niyang pagpila sa PWD (Persons With Disabilities) lane, na tinaasan ng kilay ng mga nakakita sa kanya.

Feeling nila ay nagpanggap lang si Matet na PWD, para mapadali ang proseso niya sa pagbabayad sa mga binili niya.

“Pumila ako, may dala akong toothbrush, harina, at sabi ng babae, hinawakan ako sa braso, na mukhang may kaya, at sabi sa akin, ‘Hi, isang pila lang tayo’.

“Sabi ko, ‘PWD po ako’.

“Doon pa lang, naramdaman ko na ang kahihiyan, pinagtinginan ako ng mga tao. Nahiya ako talaga. Medyo issue ko lang is respeto naman. Hindi naman porke hindi nila nakikita ang disability.

“A lot of people don’t know kung ano ang pinagdadaanan ng iba. Pag depress kasi ang isang tao, sobrang hirap maligo, mahirap kumain, baka pati pagtayo para mag-grocery, hirap na hirap sila.

“Hindi kasi nila alam `yon. Baka may pinagdadanan ang tao,” sabi ni Matet.

Hindi masabi ni Matet kung ano talaga ang eksaktong ‘disability’ niya, dahil ang doktor nga raw ang dapat magsabi nito sa kanya. Pero sa ngayon, may ID, booklet nga siya.

“Pero minsan kasi, may iba rin kasi na pumipila na hindi naman PWD, o hindi rin buntis.

“Pero ako nilabas ko ang ID, pati booklet ko. Pero, maririnig mo pa rin kasi ‘yung iba na nagtatanong, bakit nandiyan siya? So, nilabas ko talaga.

“Nakakahiya sa mga tao, sa sarili ko. Bakit kailangan umabot sa ganun?

“Eh may mga mentall illness, may problema sa tenga, malabo mga mata, hindi nila nakikita, kailangan ba namiing magsabit, o isabit sa leeg ang mga ID at booklet namin?” sabi na lang ni Matet.

Anyway, ang bongga nga ni Matet, na hindi nawawalan ng pelikula, ha! Madalas nga ay siya ang napipili kapag kailangan ng bonggang kaibigan, ha!

At heto nga, pasok na naman siya sa serye nina Bea Alonzo, Dennis Trillo.

Ang bongga nga ng karakter niya sa ‘Love Before Sunrise’ na mapapanood sa Viu Philippines at GMA Network.

Ang ‘Love Before Sunrise’ ay dinirek ni Mark Sicat dela Cruz, katuwang si Carlo Cannu. (Dondon Sermino)