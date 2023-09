HAHABLUTIN ni Philippine No. 1 3×3 player Mark Jayven ‘Mac’ Tallo at mga katropa sa Manila Chooks! ang isa sa dalawang puwesto sa finals laban sa world-class na karibal mula sa mga dayuhan at lokal na koponan pagsambulat ng 2023 Chooks-to-Go FIBA 3×3 World Tour Cebu Masters sa Sept. 23-24 sa SM Seaside sa Cebu City.

Dahil sa tatlong import na ang pinapayagan, asam, kumpiyansa ang Pinoy dribbler mula sa nasabing lungsod dahil sa angas ng Kanong sina Marcus Hammonds at Marquez Letcher-Ellis, at si Tosh Sesay ng Sierra Leone. Si Chico Lanete ang coach.

Kasama sa tigasing 14-team men’s cagefest ang top three seeds Ub Huishan-Serbia, Netherlands’ Amsterdam HiPRO at Vienna-Austria.

Si National Basketball Association veteran Jimmer Fredette ang gigiya sa Miami ng Estados Unidos na No. 4 seed.

Ang iba pang mga paborito ay ang mga pambato ng Mongolia na Ulaanbaatar MMC Energy Sansar MMC Energy at ang Futian-China.

Magsusubi ang magkakampeon ng $40K (P2.2M) samantalang ang pangalawa ay may $30K (P1.7M).

Mapapanood ang mga laro nang live sa Chooks-to-Go Pilipinas Facebook page at sa FIBA 3×3 YouTube channel.

(Lito Oredo)