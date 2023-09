 Lester De Jesus,Raxa Bago bumida sa Philracom Rating

DUMISKARTE mula sa pang-apat na puwesto si Raxa Bago upang sikwatin ang korona sa Philracom (Philippine Racing Commission) Rating Based Handicapping System nitong Sabado sa Metro Manila Turf Club sa Malvar-Tanauan, Batangas.

Parang sibat na lumabas ng aparato sina Steady Cat at Noh Sen Young Yana upang dominahin ang unahan habang nasa tersero puwesto si Iris at pang-apat si Raxa Bago.

Matensyon ang bakbakan sa unahan nina Steady Cat at Noh Sen Young Yana. At habang papalapit sila sa far turn, pumuwesto na sa tersero si Raxa Bago.

Dahil nag-uubusan ng lakas sina Steady Cat at Noh Sen Young Yana, sinamantala iyon ni Raxa Bago, sumingit sa balya upang kapitan ang dalawang kabayong nabanggit sa unahan.

HInabot niya ang unahan sa rektahan at dahil galing sa hirap si Noh Sen Young Yana hindi na nito nasabayan ang winning horse.

Sinakyan ni Lester De Jesus, nagrehistro ang nanalong kabayo ng tiyempong 1:00.8 minuto sa 1,000-meter race upang hamigin ang P10K added prize. (Elech Dawa)