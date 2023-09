Kelot nasilat sa boga, droga

ARESTADO ang isang lalaki nang mabistong may sukbit itong baril at droga habang gumagala sa bayan ng Candelaria, Quezon noong Sabado nang gabi.

Sa ulat, nagsasagawa ng monitoring at surveillance laban sa isang wanted sa murder nang maispatan ng mga awtoridad ang suspek na si Pauline Argie Gaor, 28-anyos, ng Barangay Mangilag Sur habang nakatayo sa gilid ng kalsada na may sukbit na baril sa Barangay Malabanban Norte, kapwa sa bayan ng Candelaria, Quezon bandang alas-nuwebe nang gabi.

Sinita ito ng mga pulis at narekober dito ang isang Tanfoglio cal. 9mm pistol na walang mga kaukulang dokumento.

Sa patuloy na pagsisiyasat, nakuha pa dito ang isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na nasa .40 gramo at may street value na P7,344.00.

Dinala ang suspek sa presinto at kakasuhan ito ng paglabag sa Omnibus Election Code at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Ronilo Dagos)