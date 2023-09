KD love na tawag kay Alexa

Uso ngayon ang nagkasakit at ang isa sa natamaan ay si Alexa Ilacad.

Sa kanyang broadcast channel ay nagbigay siya ng life update.

“I am sick once again. I don’t like full bed rest coz I feel unproductive,” message niya.

Hindi rin siya nakalimot na paalalahanan ang kanyang fans at supporters.

“Anyway, I hope you’re all okay. I heard there’s a flu bug out and a lot of people are sick. Stay hydrated kahit nakakatamad umihi ng umihi haha. Don’t forget your vitamins & nourish your body. mwa mwa.”

Habang nagpapagaling ay enjoy naman siyang manood ng cover ni KD Estrada ng kantang ‘I Will’ ng The Beatles.

Sa caption ng kanyang reel ay sinabi ni KD na ang ‘I Will’ ang isa sa mga paboritong kanta ng kanyang yumaong MommyLa (lola).

“Your best cover yet,” ang nakakakilig na comment ni Alexa sa nasabing cover ni KD.

Pero mas nakakakilig ang reply ni KD dahil sa pagtawag niya ng ‘love’ sa kanyang ka-love team at nililigawan.

“Thanks, love. Get well soon,” reply ni KD.

Mukhang mapapabilis ang paggaling ni Alexa dahil sa pagpapakilig sa kanya ni KD. (Byx Almacen)